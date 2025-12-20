Benjamín Prado: "Cuca Gamarra y Miguel Ángel Rodríguez o son los nuevos Aramis Fuster y Rappel o les están pasando cierta información"

Benjamín Prado analiza en La Roca las recientes declaraciones de Cuca Gamarra y otras filtraciones políticas. El escritor advierte sobre los riesgos de que los políticos difundan información judicial y reflexiona sobre la importancia de la separación de poderes.

A principios de semana, Cuca Gamarra aseguró que durante los próximos días habría nuevas detenciones dentro del PSOE y, sobre todo, cerca del círculo personal de Pedro Sánchez. Algo que no ha ocurrido. Sin embargo, sus declaraciones recuerdan a cuando Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, adelantó en octubre de 2024 la imputación inminente del fiscal general del Estado a través de su cuenta de X.

"Cuca Gamarra y Miguel Ángel Rodríguez o son los nuevos Aramis Fuster y Rappel o les están pasando desde detrás cierta información", comenta Benjamín Prado en este vídeo de La Roca.

Asimismo, el colaborador recuerda cuando "el portavoz del Senado del Partido Popular decía que tenía controlada la sala segunda del Tribunal Supremo". "He leído las declaraciones de Enrique López, una de las manos derechas de Isabel Díaz Ayuso, diciendo que el 90% de la carrera judicial les avala y les sigue y está de su parte. No son declaraciones que creo que le hagan bien a la separación de poderes", opina Prado.

"La diferencia entre que filtre una noticia un periodista o la filtre Cuca Gamarra o quien sea es que el trabajo del periodista es filtrar información; de eso vivimos. Es nuestra obligación, un político no lo debe hacer", reflexiona Benjamín Prado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí