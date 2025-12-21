El Gordo ya no es lo que era: esto es lo que te puedes permitir en 2025 con los 328.000 euros de premio

La Lotería de Navidad es una tradición centenaria que une a los españoles cada diciembre. Entre premios millonarios, curiosidades y leyendas urbanas, el sorteo sigue generando ilusión y secretos que algunos todavía creen ciertos sin ser reales.

La Lotería de Navidad es una de las tradiciones más antiguas de España. Creada en 1812, en sus 213 años de historia nunca ha sido cancelada, ni siquiera durante la Guerra Civil. Sin embargo, alrededor de esta celebración abundan mitos y leyendas que desde La Roca se han encargado de desmentir.

Por ejemplo, el 11% de los españoles cree que no se debe regalar lotería para que toque, y hay quienes piensan que el número 0000 está reservado para la Casa Real, algo completamente falso.

Como curiosidad, el sorteo utiliza el bombo grande, de donde salen los números ganadores, hecho de latón y bronce, que pesa 850 kilos. Además, existe un repuesto que se guarda en una de las ocho plantas subterráneas del Teatro Real de Madrid, por si el principal no funcionara.

A lo largo de los años, algunas provincias todavía no han visto caer el Gordo, como Tarragona y Ávila.

El 'Gordo' ya no es lo que era

El premio gordo de la Lotería de Navidad también ha cambiado con el paso de los años, adaptándose a la inflación y a los precios actuales. En 1968, un décimo costaba 1.000 pesetas, y el premio neto ascendía a 7.500.000 pesetas, una cifra que en aquel entonces permitía adquirir hasta 12 casas y 22 coches.

En 2022, el precio de un décimo pasó a ser de 20 euros, con un premio neto de 328.000 euros, equivalente en su día a una casa y seis coches.

Para 2025, el premio se mantiene en 328.000 euros netos, aunque en las ciudades más grandes y pobladas se aconseja ajustar las expectativas y ser menos ambicioso, debido al elevado precio de la vivienda.

