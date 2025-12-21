Alberto Chicote dice que no sabe nada del vestido de Cristina Pedroche: "Nunca le pregunto"

Alberto Chicote visita La Roca para hablar de las campanadas 2025-2026 junto a Cristina Pedroche. Por primera vez, las campanadas de Atresmedia se emitirán en Antena3, laSexta y Atresplayer, marcando un año histórico para ambos presentadores.

Alberto Chicote visita La Roca para dar algunos detalles sobre las campanadas 2025-2026 que prepara junto a Cristina Pedroche. Con las de este año, Pedroche y Chicote alcanzarán su décimo año consecutivo presentando las campanadas juntos.

Por primera vez en la historia, las campanadas de Atresmedia se emitirán simultáneamente en Antena3, laSexta y Atresplayer. "Este año se han juntado muchas cosas", asegura el presentador de Batalla de Restaurantes.

"Son las decimosegundas campanadas tanto para ella como para mí, el número 12 que en campanadas es el más importante de todos y encima es el primer año que hacemos esto del muticanal. Nos vas a poder ver estés donde estés", señala Alberto Chicote.

Asimismo, el cocinero no tiene ningún problema en revelar qué se va a poner para Nochevieja: "Te lo cuento todo, ya ves tú qué secreto si siempre voy igual", bromea.

Sin embargo, la cosa cambia cuando Nuria Roca le pregunta por el vestido de Cristina Pedroche. Chicote asegura que no sabe nada, a pesar de todos los años que lleva presentando las campanadas con ella.

"A estas alturas nunca se lo he preguntado porque no me lo iba a decir. Lo único que le pregunto a Cristina antes de empezar es si me necesita para algo. Más allá de eso no lo sé, no lo quiero saber hasta ese momento", confiesa el presentador.

Por otro lado, tampoco revela nada sobre la participación de Santiago Segura en estas campanadas. Chicote solo se limita a decir que el director "va a estar un poco con nosotros" y que "van a pasar muchas cosas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí