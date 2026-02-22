Pilar Vidal desmiente que Tamara Falcó esté en números rojos: "Ella factura un dineral"

Una información sobre la situación económica de Tamara Falcó ha generado polémica esta semana. La Roca ha abordado el asunto después de que se publicara que su empresa acumulaba pérdidas y un alto endeudamiento.

El diario 'El Español' publicaba esta semana que Tamara Falcó estaría atravesando una crisis económica. Según esa información, su empresa 'Gypset Living SL' acumularía pérdidas de 65.052 euros, un endeudamiento del 471% y una rentabilidad de -6,44%.

Tras hacerse pública la noticia, la periodista Pilar Vidal ha respondido en el programa La Roca, donde ha desmentido esos datos. "Tamara Falcó no tiene ninguna empresa a su nombre, ahora mismo el dineral que factura lo hace como persona física. Y esta empresa esta cerrada, la creó hace 10 años con una amiga para un negocio", alega la periodista.

Vidal también ha criticado la manera en la que se ha publicado la información: "A mi me duele porque soy fundadora, me da rabia que teniendo acceso a toda la información se haga esto". Por su parte, Nuria Roca ha opinado que "sacar una noticia de esto me parece ridículo".

