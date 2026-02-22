Así se percibe la ciencia en España: los españoles aseguran que les interesa un 8 sobre 10

La ciencia despierta un notable interés en España, aunque el nivel de conocimiento es medio. Así lo recoge un estudio de la Fundación BBVA, que analiza cuánto atraen estos temas y qué conceptos resultan más fáciles o difíciles de comprender.

¿Interesa la ciencia en España? Según un estudio de la Fundación BBVA, los españoles muestran un interés alto por la ciencia, aunque reconocen tener un conocimiento medio en esta materia.

Más de la mitad de los encuestados asegura que la ciencia les interesa con una nota de ocho sobre diez. El principal motivo es el "placer por aprender cosas nuevas". Solo un nueve por ciento valora su interés por debajo de cinco.

El estudio también señala que hay conceptos que resultan más fáciles de entender para la mayoría. Cerca del 80% de los encuestados comprende mejor términos como porcentaje, ADN y efecto invernadero.

Sin embargo, hay otros conceptos que generan más dudas. Entre ellos está 'variable independiente', que es el factor que cambias en un experimento para ver que ocurre. También aparece 'estratificación social', que consiste en la división de la sociedad en niveles según el dinero, poder o estudios.

