Nuria Roca: "Aparecer ahora en los papeles de Epstein es sospechoso, pero eso no quiere decir que hayas cometido un delito"

La detención del expríncipe Andrés por su presunta implicación con Jeffrey Epstein ha generado gran interés mediático. En este vídeo, Nuria Roca y señala que aparecer en los documentos el empresario no implica necesariamente haber cometido un delito.

A raíz de la detención del expríncipe Andrés por el caso Jeffrey Epstein, se le acusa de "mala conducta en un cargo público" por supuestamente enviar información del Reino Unido al pederasta fallecido. La noticia ha despertado muchas preguntas sobre posibles nuevas detenciones y los nombres que aparecen en los documentos relacionados.

"En todos estos documentos habrá mensajes, mails, cartas o documentos gráficos que acrediten qué tipo de relación tendrían", comenta Nuria Roca, y añade que se podría tratar de una relación normal de negocios o "una relación delictiva" con Epstein.

"Desde luego aparecer ahora mismo en los papeles de Epstein es sospechoso, pero eso no quiere decir que hayas cometido un delito. Tendrán que acreditarlo", opina la presentadora de La Roca.

