Pilar Vidal, sobre el romance de Tamara Gorro y Cayetano Rivera: "He hablado con ella y sé que lo están pasando muy bien"

Mientras media España sigue en shock por el romance del momento, el de Tamara Gorro y Cayetano Rivera, Berni Barrachina con lo que alucina es con que se vayan de vacaciones en pleno febrero. "Qué bien vive la gente", se queja. Pilar Vidal nos da más detalles de esta inesperada relación.

Son la pareja del momento y ya se ha escrito sobre ellos ríos de tinta, a pesar de que hace tan solo unos días que se empezó a rumorear con su romance. Tamara Gorro y Cayetano Rivera acaparan toda la atención mediática de la prensa de sociedad y de su historia, como no podía ser de otra manera, tiene todos los datos Pilar Vidal. La colaboradora de La Roca recuerda que cuando saltó la noticia, ellos estaban de viaje en Dubái. "Allí estuvieron con amigos y, desde allí, han planificado un viaje, una escapada más romántica, a Maldivas", desvela en el programa de laSexta.

"Pero qué bien vive la gente", se queja de repente Berni Barrachina. "Aquí, a mediados de febrero, se van diez días a Malvinas", añade. La intención, cuenta Pilar, es la de celebrar San Valentín en una isla paradisíaca. "Si tienes gusto y dinero y te puedes escapar a un sitio donde no llueva...", comenta entre risas.

Pero, ¿cómo se han tomado que saliese la noticia de su relación a la luz? ¿Cuánto tiempo llevan realmente? ¿Qué es lo que van a hacer? Son solo algunas de las preguntas que tiene Nuria Roca para la periodista. "Yo lo único que sé es que lo están pasando muy bien, porque yo he hablado un par de veces con Tamara, tampoco la he querido molestar más. Sé que lo han pasado muy bien, muy muy bien. Les sorprendió que se supiese la noticia mientras estaban allí, pero no creo que se lo hayan tomado mal, porque cuando deciden irse de viaje a estos destinos, son conscientes de que la gente les va a ver", se limita a responder.

La conclusión de los colaboradores es que lo están llevando "con naturalidad". "El regreso a Madrid va a ser también con total naturalidad. Ellos van a salir por la puerta del aeropuerto y no van a intentar evitar las cámaras. Son dos adultos sin nada que esconder", desvela.

