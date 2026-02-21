Ahora

Juan del Val, sobre el burka y el niqab: "Es una muestra de sometimiento de la mujer"

El Congreso de los Diputados rechazó la proposición de ley de Vox para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. Solo Vox, PP y UPN la apoyaron, mientras Juan del Val opinó sobre su significado y alcance.

Este martes, el Congreso de los Diputados rechazó la proposición de ley presentada por Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos. La iniciativa recibió únicamente el apoyo de Vox, PP y UPN, sumando 170 votos a favor, 177 en contra y una abstención.

Sobre el debate generado, Juan del Val, colaborador de La Roca, opinó: "El burka es una muestra de sometimiento de la mujer, a partir de ahí ya se han acabado el resto de debates".

Asimismo, señaló que "independientemente de los intereses que tenga Vox" al proponer la ley, le parece que es "incuestionable". El colaborador añadió: "No es lo mismo una cruz que un burka, no es lo mismo y estás hablando con un ateo".

