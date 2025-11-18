Ahora
Tatiana Arús alucina al ver a Tamara Falcó e Íñigo Onieva en la NFL: "Cada día se parece más a su madre"

En el Santiago Bernabéu

Tatiana Arús, al ver a Tamara Falcó con Íñigo Onieva en la NFL: "Está irreconocible, cada día se parece más a su madre"

"Tamara Falcó degustó un perrito caliente y posó junto a las equipaciones", explica Tatiana Arús en este vídeo sobre cómo la hija de Isabel Preysler acudió al Bernabéu a ver el partido de la NFL con Íñigo Onieva.

El estadio Santiago Bernabéu se convertía este domingo en un campo de fútbol americano para acoger un partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Un evento en el que han acudido multitud de rostros conocidos, como Tamara Falcó ha mostrado a través de sus redes sociales cómo disfrutó junto a su marido, Íñigo Onieva, y una pareja de amigos del partido de la NFL en el estadio del Real Madrid.

"Tamara Falcó degustó un perrito caliente y posó junto a las equipaciones", explica Tatiana Arús en el plató, donde destaca que la chef "está más irreconocible": "Cada vez se parece más a su madre".

Por otro lado, Isabel Forner ha contado en este vídeo de Zapeando que a José Luis Martínez-Almeida le han regalado un casco y un balón de fútbol americano. "Ya sabéis que este hombre con una pelota es un peligro", ha afirmado la periodista deportiva.

