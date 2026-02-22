Pilar Vidal da más detalles sobre la relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera: "Él la llama 'Tama'; están muy ilusionados"

La colaboradora ha contado "en exclusiva" que el torero le ha traído un perfume de Dubái, donde se fue de viaje con Gorro. "Mira si él tiene clasón, que no tiene spray, sino como un palito", ha expresado.

Pilar Vidal ha contado en La Roca más detalles sobre la relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera. "Volvieron de viaje el pasado domingo un poquito más tarde de que terminase este programa", ha señalado, a lo que ha añadido: "He tenido la ocasión de estar con Tama y he cenado con ella".

Además, ha contado que ella se refiere a la pareja como 'Tama' y 'Caye' y ha expresado que "parece ser que 'Caye' la llama 'Tama'". "Yo le dije que si les podía llamar 'Tama' y 'Caye' y me han autorizado", ha asegurado.

Vidal ha recordado que Gorro estuvo "en esta casa" y dijo con toda la naturalidad del mundo que se había sentido un poco sobrepasada por la situación, pero que ya está bien". "Lo único que dijo es que una cosa es que sea influencer y cuente su vida a su comunidad y otra hablar capítulo por capítulo de su relación, que no lo va a hacer porque no lo ha hecho nunca", ha subrayado la periodista.

En este sentido, Vidal ha destacado que tanto Tamara Gorro como Cayetano Rivera "están muy ilusionados". "Yo estoy feliz porque la siguiente soy yo", ha bromeado, tras lo que ha dado una "exclusiva" con la que espera que el torero "no se enfade" con ella: "'Caye' me ha traído un perfume del viaje, pero no cualquiera, sino uno de los que están de moda en Dubái". "Tiene tal clasón que el perfume no tiene spray, sino como un palito dosificante", ha concluido.

