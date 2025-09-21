Ahora

La Roca

Fernando Garea, tajante con Netanyahu: "Tiene poco valor la palabra paz en boca de quien está provocando un genocidio"

Reino Unido, Canadá y Australia se suman a la lista de países que reconocen al Estado palestino. Una decisión que ha despertado duras críticas de Benjamín Netanyahu.

Fernando Garea, tajante con Netanyahu: "Tiene poco valor la palabra paz en boca de quien está provocando un genocidio"

Reino Unido, Canadá y Australia se han unido a la lista de países que reconocen al Estado palestino. Una decisión que ha sido duramente criticada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien asegura que con este movimiento dichos países no promueven la paz.

Además, Netanyahu acusa a estos gobiernos de contribuir a desestabilizar aún más la región. Desde La Roca, el periodista Fernando Garea reaccionó a estas declaraciones con ironía: "Le ha faltado añadir que 'no promueven la paz como si lo hago yo'".

"Es una ironía para descalificar las palabras de quien está provocando claramente un genocidio. Tiene poco valor la palabra paz en boca de quien está provocando un genocidio", criticó Garea.

Las 6 de laSexta

  1. El Ejército de Israel ya marcha con tanques por Ciudad de Gaza: "Continuaremos operando para proteger a los israelíes"
  2. Sánchez confía en un Gobierno del PSOE más allá de 2027 y lanza un nuevo mensaje al PP: "No les duele España, les duele estar en la oposición"
  3. Trump, desatado: llama "malnacido" a Biden, dice que se otorgaría siete Premios Nobel y pide a los talibanes que devuelvan la base de Bagram
  4. Llega el otoño de golpe: un bajonazo térmico marcará el comienzo de esta semana
  5. En silla de ruedas o con esclerosis múltiple y sin ascensor: el suplicio de vecinos de Albal casi un año después de la DANA
  6. El Pentágono lanza un mensaje a los países europeos: suspenderá parcialmente la asistencia militar a los territorios fronterizos con Rusia