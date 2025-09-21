La Roca
Fernando Garea, tajante con Netanyahu: "Tiene poco valor la palabra paz en boca de quien está provocando un genocidio"
Reino Unido, Canadá y Australia se suman a la lista de países que reconocen al Estado palestino. Una decisión que ha despertado duras críticas de Benjamín Netanyahu.
Además, Netanyahu acusa a estos gobiernos de contribuir a desestabilizar aún más la región. Desde La Roca, el periodista Fernando Garea reaccionó a estas declaraciones con ironía: "Le ha faltado añadir que 'no promueven la paz como si lo hago yo'".
"Es una ironía para descalificar las palabras de quien está provocando claramente un genocidio. Tiene poco valor la palabra paz en boca de quien está provocando un genocidio", criticó Garea.