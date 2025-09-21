Manu Mostaza y el posible embargo de armas a Israel: "De una medida oportunista quizá acabe saliendo algo interesante"

El Consejo de Ministros podría aprobar este martes el embargo de armas a Israel, una medida que llega en plena tensión internacional. En La Roca, Manu Mostaza analiza la decisión. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

El Consejo de Ministros podría aprobar este martes, 23 de septiembre, el embargo de armas a Israel. Se trata de un asunto que lleva semanas en la agenda del Ejecutivo y que ahora podría concretarse.

Desde La Roca, el analista político Manu Mostaza considera que se trata de una "cortina de humo" por parte del Gobierno, con la que buscaría reforzar su electorado de cara a unas futuras elecciones.

"Esto es una moneda de dos caras. Por un lado, el intentar cortar con Israel pone en peligro ciertos programas… esto se hace por puro tacticismo electoral", señala el colaborador.

No obstante, reconoce que la medida también podría abrir nuevas oportunidades: "En una situación como la actual, donde nos estamos reconfigurando en la industria de defensa, donde queremos invertir más, queremos tener cierta soberanía y no depender de los Estados Unidos… es verdad que la industria armamentística española, que no es la que era hace 25 años, puede intentar asumir ese rol", reflexiona Mostaza. "De una medida que es puramente oportunista quizá acabe saliendo algo interesante", añade el analista.