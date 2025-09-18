Alan Barroso, sobre la posición del PP respecto al genocidio en Gaza: "El PP ha decidido hacer un espejo de Pedro Sánchez"

En Al Rojo Vivo, el analista ha señalado que Feijóo empieza a mostrar incomodidad y, más allá de matices, debería responder y definir una posición clara.

En la sesión del Congreso, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado por primera vez con cierta contundencia sobre el conflicto en Gaza. Aunque ha evitado utilizar la palabra "genocidio", ha calificado la situación como "una masacre que debería pararse" y ha pedido"no culpar al pueblo de Israel sino al Gobierno de Netanyahu". Ante ello, el presidente del Gobierno volvió a exigirle que se atreviera a decir la palabra "genocidio".

Desde el PP, otros referentes también se han manifestado. En un acto de la Fundación FAES, José María Aznar salió en defensa de Benjamín Netanyahu y sostuvo que "tiene que ganar en Gaza por el bien de Occidente".

El analista Alan Barroso, en el programa Al rojo vivo, ha subrayado que ya nada le sorprende: "Es el padre de lo que está haciendo Díaz Ayuso. Marca la línea y los demás la siguen. Y me parece curioso, porque el PP, que tiene raíces cristianas, ni siquiera ha sido capaz de escuchar a la Conferencia Episcopal. Han decidido hacer de espejo de Sánchez: coger una situación tan complicada, tan horrorosa, y decir: como Pedro Sánchez se posiciona en contra, yo me posiciono en contra de él".

Para Barroso, ahora Feijóo empieza a mostrar incomodidad, y de ahí sus matices. Sin embargo, considera que debería responder con claridad: "¿Le parece bien que Ayuso prohíba que en los colegios de la Comunidad de Madrid se coloquen banderas palestinas porque dice que es político? ¿Le parece bien que el número dos de Ayuso llame ‘gentuza’ a las personas que se manifiestan?".

Y ha concluido con una exigencia para Feijóo: "Que defina una posición clara: ¿le parece horrible o le parece respetable como para ir a darle la mano a todos los representantes del Estado genocida de Israel, como hace Isabel Díaz Ayuso?".