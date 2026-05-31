Boticaria García defiende que el ayuno "no es bueno para todas las personas" y que entrenar con pesas de un kilo no sirve para fortalecer

La nutricionista Boticaria García visita el plató de La Roca para desmontar algunos falsos mitos sobre nutrición y deporte y advierte sobre el ayuno intermitente.

Si hay algo que se ha puesto de moda últimamente, sobre todo en las redes sociales, es la técnica del ayuno para perder peso. Pero, ¿es realmente efectivo o puede tener precisamente el efecto contrario? Es lo que pregunta Nuria Roca a Boticaria García en La Roca.

La nutricionista visita el plató del programa de laSexta para desmontar algunos falsos mitos sobre alimentación y ejercicio y lanza una advertencia sobre el ayuno y la "paradoja del plato vacío". "Cuando uno no come nada, se muere, pero si come poco su cuerpo sabe que se puede morir y entra en estado de alarma", afirma.

Así lo que conseguimos es que se dispara el cortisol -la tan famosa hormona del estrés- y que se tienda a acumular más grasa, sobre todo en el abdomen. "Hay mucha gente que no sabe que además, en la zona abdominal hay más receptores de cortisol que en el glúteo", apunta.

La nutricionista destaca que no comer también reduce la energía disponible para entrenar, con lo que no se genera tanta masa muscular ni se mantiene un equilibrio hormonal adecuado. "Te frustras, estás abatido, no entrenas, no te mueves, acumulas más grasa y entras en ese ciclo", resume.

Juan del Val aprovecha su presencia en el programa de laSexta para preguntar por la eficacia del ayuno intermitente y Boticaria deja claro que "el ayuno puede servir para perder peso porque acabas tomando menos calorías en total", pero que "no se ha demostrado que genere un mecanismo por el que adelgazas más". Además, recuerda que no es una estrategia adecuada para todo el mundo y advierte de los riesgos que puede suponer para personas con trastornos de la conducta alimentaria.

Otra de las cuestiones abordadas es el consumo de zumo de naranja en ayunas. La divulgadora recuerda que el zumo contiene el azúcar de la fruta sin la fibra que aporta la pieza entera, lo que favorece picos más rápidos de glucosa en sangre. Así que sí, mucho mejor tomarse la pieza de fruta entera, pero su efecto "siempre va a depender de las calorías de todo el día", afirma, descartando que un único alimento en un momento concreto determinen por sí solos el aumento o la pérdida de peso.

Ante una pregunta de Silvia Taulés, la experta aprovecha para desmontar también otra creencia muy extendida entre las mujeres: el miedo a ganar demasiado volumen muscular por levantar peso. Boticaria advierte de que "una pesa de un kilo no sirve" para ganar fuerza y masa muscular, porque el músculo necesita suficiente tensión para adaptarse y progresar.

"Cuando tú puedes hacer esto 25 veces. Es un ejercicio casi de cardio. No es de pesas", le advierte, pesa en mano. Por ello, recomienda aumentar progresivamente la carga conforme mejora la condición física y perder el miedo a que el entrenamiento con pesas convierta a una persona en "el increíble Hulk". "Es mejor ocho de mucho que 25 de poco", concluye.

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