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Los docentes deciden

Los sindicatos educativos de Cataluña desconvocan las huelgas a la espera de que se vote el acuerdo con la Generalitat

¿Por qué es importante? Las huelgas, previstas entre el próximo lunes y jueves, han sido desconvocadas después de que el Departamento de Educación pactara con los sindicatos mayoritarios un "preacuerdo" que contempla un incremento retributivo de unos 600 euros mensuales hasta 2029 para los docentes.

Decenas de profesores se concentran ante las puertas del departamento de Educación en BarcelonaDecenas de profesores se concentran ante las puertas del departamento de Educación en BarcelonaAgencia EFE
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Los sindicatos educativos mayoritarios en Cataluña, Ustec y Aspepc, han desconvocado las huelgas que estaban previstas entre el próximo lunes y el jueves mientras se lleva a cabo una consulta sobre el acuerdo al que han llegado con la Generalitat de Cataluña sobre la mejora de las condiciones laborales de los docentes.

Este viernes, el Departamento de Educación de la Generalitat y sindicatos de docentes alcanzaron un acuerdo sobre una mejora de las condiciones laborales de los profesores, aunque su aprobación dependerá de la consulta que Ustec, el principal sindicato del sector, junto con CGT, Intersindical y COS iniciarán entre el personal docente el lunes a las 12:00 horas del mediodía y la mantendrán abierta hasta el jueves al mediodía, mientras que Aspepc abrirá ese periodo desde este domingo también hasta el jueves, según recoge la Agencia Efe.

Por ello, los sindicatos han desconvocado las huelgas previstas a lo largo de la semana para realizar la consulta, pero Ustec y Aspepc han detallado que la huelga prevista el viernes se mantiene por ahora en pie, aunque su celebración dependerá del resultado de la consulta. En cambio, los minoritarios CGT e Intersindical han recalcado que mantienen las huelgas previstas durante toda la semana.

El pacto alcanzado, que se ha calificado de "preacuerdo", contempla un incremento retributivo de unos 600 euros mensuales hasta 2029 para los docentes, incluida la subida autonómica y la estatal. Según Ustec, el plan acordado supone un incremento anual de 384,77 euros en docentes de primaria y 389,50 euros en secundaria en la parte autonómica del salario (que incluye el nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales).

Esto, sumado a los incrementos previstos de la parte estatal, ascenderá a 599,50 euros en primaria y 633,58 euros en secundaria, en el plazo de cuatro años. El Departamento de Educación ha indicado que el nuevo aumento salarial supondrá una inversión de 726 millones de euros, que se suman a los 2.000 millones que ya se pactaron en marzo solo con CC.OO y UGT.

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