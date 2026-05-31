Silvia Taulés desmiente que Anabel Pantoja y el padre de su hija estén en crisis: "Pero la madre de Anabel y David no se llevan bien"

Mientras la investigación sobre las lesiones sufridas por Alma sigue su curso, el foco también se sitúa en el entorno familiar de Anabel Pantoja. Según afirma Silvia Taulés, la relación de Anabel con David permanece estable, aunque hay tensiones entre él y la familia Pantoja.

Tras conocer el informe forense de lo que le ocurrió a la pequeña Alma, la hija de Anabel Pantoja, en enero del año pasado, Nuria Roca analiza en La Roca todos los detalles. Aunque aún se están investigando las causas, los especialistas médicos ya han llegado a la conclusión de que la niña fue víctima de un zarandeo violento que le originó un derrame cerebral. "Aparentemente, todo apunta al padre", destaca la presentadora del programa de laSexta.

Según Francisco José Fajardo, el periodista de Canarias 7 que pudo acceder a la información, cuenta que los forenses han tenido que esperar un año desde la presunta comisión de esa lesión hasta ver el desenlace que puede tener. El informe, afirma es "bastante concluyente y rotundo" y establece, señala, que "la causa es un mecanismo violento".

Silvia Taulés destaca en el plató del programa que Anabel Pantoja "acaba de colgar fotografías en su cuenta de Instagram fotografías en las que sale su hija y su pareja", con lo que, asume que en la pareja "no hay ninguna crisis ni ningún problema".

Roca destaca que "la niña estuvo 16 días en el hospital" y que entienden que también ahí estuvo "todo bien". "Entonces también entiendo que, aparte de conocer los detalles del sumario y de la investigación, ahora tendrán que dirimirse en los juzgados las responsabilidades", señala.

"Lo alargan seis meses más para ver si tiene consecuencias en la salud, porque ahora mismo la niña está bien y eso podría hacer que no fuera ni a juicio al final la situación", destaca Taulés.

La duda de Berni Barrachina viene con respecto a la situación entre la pareja y la familia Pantoja. "Isabel Pantoja está a otras cosas", destaca la periodista. "Ella no quiere saber nada ahora mismo de este informe y de esta de esta situación y apoya a su sobrina haga lo que haga", comenta. "Lo que sí que se rompieron fueron las relaciones entre la madre de Anabel con David, con el padre de la criatura", informa. "No se llevan demasiado bien", concluye.

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