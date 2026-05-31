Olmo, sobre el caso Leire: "La responsabilidad jerárquica converge en Sánchez y habría sido el principal beneficiado si esas causas fracasaban"

José María Olmo, jefe de investigación de El Confidencial, analiza con todo detalle en La Roca el caso Leire y lo define como "truculento".

"Truculento". Con esta dureza se refiere en La Roca José María Olmo, jefe de Investigación de El Confidencial, al denominado "caso Leire". "Estamos hablando de que un partido político, que además está en el Gobierno, que tiene los resortes del Estado para poder utilizarlos a su favor, montó una operación clandestina con varios 'fontaneros', presuntamente liderada por su número tres para subvertir el orden democrático y el funcionamiento del Estado de Derecho", resume sin ocultar su preocupación.

Olmo señala que en una democracia es "fundamental que existan contrapesos", representados por "jueces, fiscales, policías, periodistas y guardias civiles", y apunta a que la intención de los implicados en este caso era intentar que ninguno cumpliera con su deber "y que toda la presunta corrupción que habían cometido sus dirigentes fuera impune".

En el auto, explica el periodista, se cuenta que se llegaron a elaborar dosieres contra jueces del Tribunal Supremo, como Manuel Marchena, así como contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón o el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez. "Todos hemos oído el audio de la grabación de Leire Díez pidiendo información comprometedora sobre Balas para matarlo civilmente", comenta, algo que considera "inadmisible".

Olmo afirma que el medio en el que trabaja empezó a hablar de la existencia de esta trama ya en septiembre de 2024. Según explica, las primeras informaciones fueron recibidas con escepticismo por parte de algunos sectores, mientras desde el entorno socialista se restaba importancia al papel de Leire Díez, presentada entonces como una simple militante sin relevancia orgánica. "Santos Cerdán nos dijo que apenas la conocía", añade.

El periodista sostiene que los datos conocidos posteriormente han puesto en duda estas afirmaciones. "La verdad, desde luego, no es la versión oficial", dice defendiendo el trabajo de investigación realizado por su medio durante los últimos meses.

"Sospechamos que el Partido Socialista y el Gobierno de alguna forma habían desviado fondos para poder alimentar o generar algún tipo de presupuesto para esta célula clandestina. Eso es para mí lo realmente novedoso, lo realmente importante que cuenta el auto, la participación de personas que gestionan fondos públicos, porque en los partidos se financian fundamentalmente con asignaciones públicas para intentar poner en marcha unas cloacas que sirvan para descarrilar procedimientos judiciales", desvela.

Olmo recapitula lo que se sabe hasta ahora sobre esta presunta "financiación ilegal de unas cloacas" y resalta que los implicados en ella son quienes "también se tienen que encargar de garantizar que el Partido Socialista cumpla con la normativa de financiación". "La gerente y las que pagaban sobres con dinero en efectivo, acuerdo y avales entre ellas están ahora implicadas en este caso", subraya, aunque deja claro que no cree que haya pruebas, "de momento", para implicar penalmente al presidente del Gobierno.

"Pero seamos sinceros, la responsabilidad de este, de este caso jerárquicamente, tanto desde Moncloa como del Partido, convergen en una única persona que es el presidente del Gobierno, que sería el principal beneficiado - y esto también lo dice el auto- por el fracaso hipotético de estos procedimientos. Él y su entorno. Yo creo que los hechos son demasiado graves como para hacer como si no hubiera pasado nada", dice con dureza.

El PSOE, tal y como explica el periodista, sigue defendiendo que Leire Díez actuaba por libre, sin respaldo orgánico por parte del Partido Socialista. Sin embargo, señala, no hay ninguna querella a la vista. "Santos Cerdán dijo en el momento de su detención que se había reunido con Leire un par de veces. Ahora en el auto aparecen 39 reuniones en un año", destaca.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido