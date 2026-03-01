Pablo Ojeda defiende que "el ayuno es maravilloso clínicamente": "Es bueno para la inflamación, para mejorar la saciedad..."

El nutricionista ha aclarado que el ayuno "no se hace para comer menos, sino para comer lo mismo en un determinado tiempo".

Pablo Ojeda ha salido en defensa del ayuno intermitente en La Roca, y ha aclarado que "no se hace para comer menos, sino para comer lo mismo en un determinado tiempo". "En la ventana de ocho horas, es donde tú tienes que meter todos los nutrientes del día de una manera adecuada", ha destacado.

Así, el nutricionista ha defendido que "clínicamente el ayuno es maravilloso". "Es irrefutable para la inflamación crónica, para la resistencia a la insulina, para procesos inflamatorios, para mejorar saciedad, es decir, que saciemos un poquito y tengamos un poquito menos de hambre", ha explicado, a lo que ha añadido que "por tanto, es muy bueno".

Además, Ojeda ha indicado que el ayuno "ayuda a esa autofagia celular". "Tu organismo, por el trabajo diario, va poniendo desechos orgánicos y lo que hace el ayuno es que va limpiando tu cuerpo, es decir, la autofagia lo que hace es que limpia todos esos desechos orgánicos que tú mismo en el día a día estás provocando", ha señalado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.