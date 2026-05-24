Nativel Preciado, sobre los indicios que apuntan a Zapatero: "Son incompatibles con un referente moral del socialismo"

La periodista ha expresado que no le gusta nada que el expresidente del Gobierno "haya puesto en riesgo a sus hijas". "A lo mejor es todo legal, pero corren el riesgo de que las acusen de blanqueo", ha subrayado.

Nativel Preciado ha hablado en La Roca sobre la investigación a Zapatero y ha subrayado que "aunque los indicios no son pruebas, y hay que esperar a las pruebas, estos indicios son incompatibles con un referente moral del socialismo". "Creo que un expresidente como Zapatero, que tiene un legado importante y que durante su presidencia tuvo medidas que son muy celebradas por todos los progresistas del país, no puede dejar la política o dejar un cargo para vivir de la política y no para la política. Hay un matiz, porque una cosa es vivir de la política y otra es vivir para la política", ha manifestado.

Además, la periodista ha expresado que no le "gusta absolutamente nada que haya puesto en riesgo a sus hijas". "A lo mejor todo es legal, pero corren el riesgo de que las acusen de blanqueo. Si el padre les dice que no hay ningún peligro porque es expresidente del Gobierno y les convence de una absoluta seguridad y les obliga a vivir de una de una empresa donde hay dificultades para justificar determinados ingresos, pues las hijas a lo mejor se fían de él. Ya comprendo que las hijas son mayores de edad, pero a mí no me parece bien", ha concluido.

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