¿Sirve el ayuno intermitente para adelgazar y perder peso en personas con sobrepeso u obesidad?

Ayuno intermitente: esto es lo que tienes que saber antes de seguir este método

Los detalles Una revisión de 22 estudios, donde incluyen a casi 2.000 participantes, concluye que es poco probable que el ayuno intermitente produzca una mayor pérdida de peso en personas con sobrepeso u obesidad que la dieta o restricciones calóricas tradicionales.

Mucho se ha hablado en los últimos cinco años, especialmente, de las bondades del ayuno intermitente, que puede tener sus beneficios en la salud, siempre y cuando se haga bien. Sin embargo, parece no ser tan eficaz para adelgazar en personas que tienen obesidad o sobrepeso. Al menos, así lo ha concluido un metaanálisis publicado en la revista científica 'Cochrane Database of Systematic Reviews'.

El trabajo, que incluye una revisión de 22 estudios con casi 2.000 participantes y evaluó diversas modalidades de ayuno intermitente, incluyendo la restricción de alimentación durante gran parte del día y el ayuno en días alternos, concluye que "el ayuno intermitente no resulta especialmente eficaz para la pérdida de peso en adultos con obesidad o sobrepeso, los cuales mostraron una pérdida de peso moderada". Además, esta estrategia no presenta tampoco diferencias significativas con el asesoramiento dietético habitual ni con la mejora en la calidad de vida.

Todos los estudios se realizaron en un entorno ambulatorio en América del Norte, Australia, China, Dinamarca, Alemania, Noruega y Brasil, y se publicaron entre 2016 y 2024.

El ayuno intermitente es un método más para perder peso (no el único), al igual que una dieta normal hipocalórica de toda la vida, ya que lo realmente importante es que haya un déficit calórico. Así, y según explica a laSexta.com, la nutricionista María Merino, si queremos que este método funcione, al igual que las dietas hipocalóricas, deben estar supervisadas y controlada y sobre todo adaptada a cada persona.

De este modo, y volviendo a la revisión de 22 estudios, según explica a SMC España el doctor Francisco J. Tinahones, presidente de la Fundación SEEDO y de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), "este trabajo no dice que el ayuno intermitente no sirva para perder peso", sino que según los estudios que han incluido hasta el momento, no hay evidencia de que sea superior en la pérdida de peso a la restricción hipocalórica clásica; algo en lo que "podemos estar de acuerdo la mayoría de los investigadores", así como "en la necesidad de más ensayos clínicos y de más duración para ver si realmente aporta más valor que la dieta hipocalórica clásica".

No obstante, añade el doctor que el ayuno intermitente es "una alternativa para perder peso que, como mínimo, es de la misma eficacia que la restricción hipocalórica clásica". Este estudio, añade el experto, "es un análisis de los ensayos clínicos hasta la fecha comparando ayuno intermitente con la dieta clásica. Y en este momento hay muchos ensayos en marcha y otros que han sido recientemente publicados que, probablemente, no han sido incluidos".

El ayuno intermitente puede ser útil en muchos casos, pero no en todos

Por su parte, la doctora Ana Belén Crujeiras Martínez, vocal de la SEEDO y jefa de Epigenómica en el grupo de Endocrinología y Nutrición de la Unidad de Epigenómica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), recuerda, también en SMC España, que el ayuno intermitente puede ser útil en muchos casos y existen evidencias científicas que lo demuestran.

Esto es, "si el ayuno intermitente está bien hecho se crea una situación de cetosis nutricional que puede conferir beneficios para la salud porque los cuerpos cetónicos tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y son moléculas señalizadoras que pueden modular mecanismos epigenéticos. Se ha observado que este estado de cetosis nutricional se asocia con mejor bienestar y calidad de vida", explica.

La obesidad, subraya, "es una enfermedad crónica que debe ser abordada de una forma holística y multidisciplinar. Y los tratamientos para las personas con sobrepeso/obesidad deben ser personalizados, adecuarlos a cada persona", ya que a unas personas les funcionan unas estrategias terapéuticas y a otras, otras, depende de su estilo de vida, sus gustos personales y su perfil molecular y fisiológico, "y siempre bajo prescripción de un profesional de la nutrición o la endocrinología". Es por ello que, siempre, cada cada debe ser abordado de forma individual.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.