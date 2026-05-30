Entrevista en La Roca
Carlos Cruzado, tras anularse la absolución a Ana Duato: "Por unos ingresos de dos o tres millones estaba tributando como si ingresara 700.000"
"Aunque tú no conozcas cómo se constituyen esas sociedades, tú firmas que cedes tus derechos a una sociedad que sabes que no existe, por lo que el mecanismo es ciertamente diabólico como para pensar que no conoces nada", ha expresado el técnico de Hacienda.
Carlos Cruzado, técnico de Hacienda y presidente de GESTHA, ha reconocido en La Roca que a él le "sorprendió mucho la sentencia en la que se declaró absuelta a Ana Duato", y comprende que ahora se haya anulado esa absolución y se vaya a repetir el juicio. "Esa sentencia iba contra el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo en sentencias como la de Messi, en la que el Supremo le condenó a pesar de que se alegaba que él no sabía lo que se estaba haciendo".
En este sentido, Cruzado ha insistido en que "esto es sorprendente porque el Supremo tiene muy claro dictaminado que no hay que ser un experto fiscalista para poder cometer un delito fiscal". "Ni siquiera hay que conocer todas estas tramas que se montan y cómo se montan, que esto obviamente lo hacen expertos, sino que el Tribunal Supremo dice se puede cometer delito incluso siendo un ignorante tributario", ha subrayado, quien ha apuntado que "normalmente estas redes en las cuales hay una defraudación importante son expertos quienes las planifican y son condenados en algunos casos".
En el caso de el asesor de Ana Duato, Cruzado ha señalado que "ha sido el que ha tenido la condena mayor, no solo por lo que él hacía en relación con sus propios intereses, sino por facilitar a todos sus clientes, no solo a Ana Duato, sino a todos los clientes, unos esquemas defraudatorios". "
En lo referente a Duato, el experto ha defendido que "aunque tú no conozcas todo ese planteamiento o no conozcas cómo se constituyen esas sociedades, tú firmas que cedes tus derechos a una sociedad que sabes que no existe, que es tuya también y que a su vez los vendes a otra productora que también es tuya". "Por tanto, el mecanismo es ciertamente diabólico para pensar que no conoces", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que la actriz tributaba por sus ingresos "una cuantía muy pequeña". "Por dos o tres millones de euros estaba tributando como ingresara algo más de 700.000", ha criticado.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido