Ni restar comidas adelgaza, ni hacer abdominales quita "el flotador": Boticaria García desmonta mitos sobre el deporte y la nutrición

La experta ha señalado que al hacer abdominales, el cuerpo posiblemente va a decidir quitar grasa "de la zona del pecho". Además, ha afirmado que restar comidas puede hacer incluso que se acabe acumulando más grasa.

Nuria Roca ha querido saber si hacer abdominales permite reducir el "flotador", a lo que Boticaria García le ha respondido que eso es "un mito como una catedral porque tu cuerpo es el que de decide de dónde va a sacar la grasa". "Probablemente, en las mujeres va a decidir quitarla de la zona del pecho", ha señalado, a lo que ha añadido que " puedes reforzar el tríceps, pero la grasa abdominal no se va a ir porque tú entrenes esa zona".

En lo referente al mito de que cuanto menos comes, más adelgazas, la experta ha explicado que al restar comidas, "puedes acabar acumulando más grasa incluso en la zona abdominal porque hay mucha gente que no sabe que en la zona abdominal hay más receptores de cortisol que en el glúteo, y cuando uno no come mucho, su cuerpo sabe que se puede morir y entra en estado de alarma". "Tu cuerpo está estresado, pero no tiene energía para entrenar y generar músculo, por lo que te frustras, no entrenas y acumulas más grasa", ha advertido.