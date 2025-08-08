El negocio de las devoluciones: un empresario revela cómo compra productos devueltos de Amazon para venderlos en su tienda

El negocio de las devoluciones: ¿cómo funciona? Equipo de Investigación localizó a un empresario que se dedicó a revender productos devueltos de Amazon, llegando a lograr una ganancia anual de 40.000 euros.

¿A dónde van a parar los productos que devolvemos a Amazon? En 2022, el equipo de Glòria Serra habló con Jordi Ordóñez, consultor de comercio electrónico, quien explicó el negocio de las devoluciones.

"Se destruyen o van a un mercado paralelo de venta de lotes de productos usados. Antes se mandaban a otros países, normalmente a África, pero desde hace dos años la ley permite vender productos de segunda mano comprados en España en el mercado español", contó. Sin embargo, Amazon no lo vende directamente en el mercado, sino a través de distribuidores: "Empresas que se dedican a vender pallets de productos de segunda mano que se puedan vender en un mercado de segunda mano".

Además, Equipo de Investigación localizó a Toni Parra, un empresario catalán que vendía productos procedentes de devoluciones. En su almacén de 38.000 metros cuadrados caben 30.000 palés. Señalando el último pallet que le quedaba por vender de productos de Amazón, con un valor entre 500 a 1.000.

Parra explicó su método ante las cámaras: no compra los productos directamente a Amazon, sino a un "chino, que podía vender el 15% o el 20% de lo que se vende en Amazon". Todos estos artículos los revende en sus tiendas de segunda mano.

"Un 70% de lo que recibimos se puede aprovechar, y aquello que no funciona o está defectuoso lo intentamos arreglar en nuestro pequeño taller", señaló el empresario. Puede llegar a vender estos productos "a veces por la mitad de lo que cuestan en Amazon".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

