La respuesta que recibe un camarero al llamar a una oferta de empleo: "Las horas extra van en negro"

Jesús Soriano, que lleva 16 años trabajando como camarero, explicaba a Equipo de Investigación en 2022 que los fraudes en el mundo de la hostelería son habituales. Para demostrarlo, decidió llamar a una oferta de empleo en directo.

Jesús Soriano lleva 16 años trabajando de camarero, un tiempo en el que ha sido contratado hasta en 12 restaurantes distintos. Acostumbrado al 'modus operandi' de los empresarios del sector de la hostelería, Soriano mostraba a Equipo de Investigación en 2022 las condiciones que los hosteleros ofrecen en las ofertas de trabajo para denunciar públicamente "los fraudes" que cometen.

Todo ello para dejar claro que la afirmación de que "no hay camareros porque no quieren trabajar no es cierta". "No se encuentran porque no se respeta el convenio ni las condiciones laborales", aseguraba. Para demostrarlo, enseñaba una conversación de WhatsApp en la que un hostelero le pregunta si tiene alguna amiga sin papeles para trabajar de camarera o ayudante de cocina. "Para que trabaje mucho y cobre poco", señalaba el empresario sin cortapisas.

Según Soriano, las ofertas de trabajo no parecen tan malas a primera vista porque "las maquillan un poco hasta que vas personalmente a hablar con ellos y ya empiezan a soltarte toda la verdad". Para demostrarlo, el hombre decide llamar a una de estas ofertas en directo.

En la misma se pide un camarero en Valencia para un turno de noche. En la llamada, ante la pregunta de Soriano sobre el contrato, el empleador señalaba que es de 20 horas y que solamente para cenas aunque, añadía, "se suelen hacer más horas".

El camarero pregunta por el cobro de esas horas extra. "Van en negro", responde el empleador. "Es habitual que se cobre en negro porque así se ahorran hacer contratos de jornada completa y cotizando lo que toca", destacaba Soriano, dejando claro que es algo que hacen para "ahorrar una parte de dinero".

