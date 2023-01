¿Qué ocurre con todos los productos que se compran en Amazon y después son devueltos? Es la pregunta que se hizo Equipo de Invetigación en un programa estrenado en 2022 que este sábado ha vuelto a emitir laSexta.

Estos artículos "se destruyen o van a un mercado paralelo de venta de lotes de productos usados", indicó al programa Jordi Ordóñez, consultor de Comercio Electrónico.

El experto recordó que en el pasado solían enviarse a otros países, normalmente africanos, aunque desde hace dos años "la ley permite vender productos de segunda mano comprados en España en el mercado español".

Se venden a través de distribuidores. Equipo de Investigación localizó a Toni Parra, empresario catalán que vende productos de Amazon procedentes de devoluciones. Parra pidió que no se ofrecieran datos sobre la localización de su almacén ya que le han robado en varias ocasiones.

Relató, como puedes ver en el vídeo que acompaña a estas líneas, que tiene 38.000 metros cuadrados en los que caben 30.000 palés. Mensualmente recibe eñala Parra, entre 300 y 400 palés que tienen un precio individual de "entre 500 y 1.000 euros".

"Es más barato comprar un palé en el que no se sabe lo que hay dentro, que comprar uno de ferretería o textil, en el que todo funciona porque no es eléctrico", declaró Para, quien puntualizó que no compra los productos directamente a Amazon, sino a un "chino, que puede vender el 15% o el 20% de lo que se vende en Amazon".

Posteriormente el empresario vende los artículos en sus tiendas de segunda mano. La venta de devoluciones de la plataforma le reporta 40.000 euros de beneficios anuales. "Un 70% de lo que recibimos se puede aprovechar, y aquello que no funciona o está defectuoso lo intentamos arreglar en nuestro pequeño taller", explicó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir el viernes.