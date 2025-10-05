La aldea asturiana que sobrevive a 300 metros de una balsa de cianuro: "Yo me quejo de que se me mueren las flores"

En el municipio asturiano de Boinás una empresa canadiense explota una mina de oro. En 2014, la compañía responsable fue sancionada por verter metales pesados al río.

En la aldea asturiana de Boinás los habitantes han pasado de 66 a solo 46 en 2024. Allí, a tan solo 300 metros, una empresa canadiense explota una mina de oro. En los últimos años este metal precioso está al alza, llegando a costar 3.000 euros la onza y esta empresa apuesta por una minería sostenible y destaca su participación tanto nacional como extranjera.

Equipo de Investigación se desplazaba hasta allí. Tras subir la montaña, lo primero que se puede ver es una enorme balsa de aguas color turquesa: se trata de cianuro, el tóxico esencial para separar el oro del resto de minerales. A solo 300 metros está la aldea donde los vecinos conviven a diario con la actividad minera.

"El polvo es lo que más me molesta, porque los camiones no paran de subir y bajar. Por ejemplo, yo me quejo de que se me mueren todas las flores", contaba una vecina, aunque reconocía que "la gente tiene que trabajar".

El dueño del único bar que queda abierto en la zona, por su parte, no mostraba temor por convivir con la explotación minera. "Vi gente lavarse las manos ahí y no pasó nada", reconocía.

Solo este año se han extraído 1.034 kilos de oro de la mina. No todo ha sido positivo: en 2014, la empresa responsable fue sancionada por verter metales pesados al río.

