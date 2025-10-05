"Me ha denunciado un subnormal comunista": la crítica de un hostelero a las quejas de sus trabajadores

Un empresario denunciado por sus empleados y con una auditoría en curso achaca sus problemas a los costes de la luz, los seguros sociales, los impuestos y el personal, asegurando que su negocio está al borde del colapso.

En el sector de la hostelería son muchos los que se aprovechan de los trabajadores con contratos fraudulentos y condiciones irrisorias. En un especial de Equipo de Investigación de 2022 el programa se encuentra con un local andaluz que tras la fachada de restaurante tradicional esconden diversas irregularidades. Era el centro neurálgico de un entramado empresarial formado por 14 sociedades repartidas por el sector del ocio en toda España.

El programa pone el foco en el propietario, muy conocido en el sector, y pese a que no consiguen entrar en uno de sus locales sí logran hablar por teléfono con él. La conversación fue reveladora. Lejos de mostrar preocupación por las denuncias de sus trabajadores o una auditoría en curso, el empresario reaccionó con desprecio: "Me ha denunciado un subnormal comunista que hay ahí metido. Un chico sindicalista", dijo sin inmutarse.

El empresario atribuyó sus problemas a factores externos -el coste de la luz, los seguros sociales, los impuestos, el personal- y aseguró que su negocio estaba al borde del colapso. Cuando se le preguntó por uno de los casos más delicados -el de un trabajador que sufrió un accidente grave y denunció la manipulación de su registro horario-, se mostró tajante: "Se le ha pagado siempre".

Pero el afectado percibía una pensión mínima porque las horas trabajadas no constaban oficialmente. "Con él está todo cerrado, con juzgado y cerrado. Todo en orden", concluyó el empresario.

