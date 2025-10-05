El audio de una hostelera a sus empleados ante la Inspección de Trabajo: "Decid que trabajáis dos horas"

Los empresarios de hostelería buscan todo tipo de trucos para burlar la ley, sobre todo en los últimos años con la subida de la inflación, que encarece productos, alimento e incluso la luz.

La subida de la inflación y, por ende, la del precio de los alimentos y productos de consumo, ha hecho mella en muchos sectores empresariales, también en la hostelería. Ante esta situación, en una sector donde la legalidad laboral siempre ha sido un hándicap, los empresarios buscan estrategias de todo tipo para evitar infracciones de la Inspección de Trabajo.

En un especial de Equipo de Investigación de 2022, Carlos, un joven camarero, relataba cuáles era las estratagemas de una de sus jefas a la hora de burlar la ley. "Estaba oficialmente contratado 10 horas semanales, pero echaba unas 40. A final de mes el jefe nos metía en un sótano para pagarnos la cantidad total en un sobre", señalaba entonces.

Según el joven, se trata de una práctica "bastante habitual en hostelería". "No recibo el contrato hasta pasados los seis meses y por insistencia mía. Además ponía que era ayudante de cocina", indicó Muñoz, que aseguró que cuando fue a ver los días cotizados, de los 8 meses que estuvo en el trabajo había cotizado 15 días y no pudo pedir el paro.

Así, mostraba que tenían un grupo de Whatsapp de trabajo en el que la jefa alertaba de que no podían decir que trabajaban más de dos horas diarias para que no les abrieran un expediente.

