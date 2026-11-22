Los detalles Nueve días después de la muerte de Guillem, sus padres comparecieron ante la prensa. "La gente tenía que saber qué había pasado. Por si había alguna duda, porque había dudas de que algo habría hecho Guillem", dice su padre.

Guillem Agulló fue asesinado tras recibir una puñalada en el pecho durante un enfrentamiento con Pedro Cuevas. Guillem portaba un símbolo antifascista, lo que influyó en la percepción del crimen. Se criticó a la víctima por ser de extrema izquierda, generando dudas sobre su culpabilidad. Un año antes, en Valencia, se celebró un concierto neonazi en la discoteca Don Mendo, organizado por Acción Radical, convirtiendo la ciudad en un centro neurálgico del movimiento neonazi europeo. Pedro Cuevas, implicado en el asesinato, había participado en eventos de extrema derecha, aunque no era un líder destacado, según expertos.

Guillem Agulló murió tras recibir una puñalada en el pecho en un enfrentamiento con Pedro Cuevas. Guillem llevaba un símbolo antifascista y ese detalle cambió la historia de lo que es un asesinato.

Porque se criticó al muerto por ser de extrema izquierda. Nueve días después de la muerte de Guillem, sus padres comparecieron ante la prensa. "La gente tenía que saber qué había pasado. Por si había alguna duda, porque había dudas de que algo habría hecho Guillem", dice su padre.

Un año antes del asesinato de Guillem Agulló, en el Saler, se concentraban muchos de los locales de la Ruta del Bacalao. Allí, una organización neonazi celebró un concierto en Valencia. En la discoteca Don Mendo, "fue donde se celebró el concierto por la raza del año 1992 que organizaba Acción Radical", recuerda Miquel Ramos, periodista especializado en extrema derecha. "Tuvo lugar este festival nazi. Valencia se convirtió en aquellos años en un punto estratégico y neurálgico de los movimientos neonazis de Europa.

En las investigaciones del asesinato de Guillem, ahora reconocido como víctima del terrorismo, se apuntaba a que Pedro Cuevas había estado presente en este concierto y en otros eventos de la extrema derecha valenciana. "Era algo de sobra conocido la vinculación de Pedro Cuevas con entornos neonazis, quizás no como un militante activo y, digamos, de las cabezas pensantes, pero sí uno de los que participaba en algunas de sus algaradas y en algunas de sus convocatorias", aclara el experto.

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