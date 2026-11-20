Los detalles "La primera noticia nos la dan mis suegros, que están en el camping", recuerda el padre del joven, que estaba en dicho camping con sus amigos. "Dicen que fue la Guardia Civil a decirles que su nieto ha muerto".

Guillem Agulló murió en los años noventa de una puñalada en el pecho. Su agresor le atacó por ser antifascista y por llevar un símbolo de su ideología. Estaba pasando unos días de vacaciones con sus amigos y sus padres se enteraron de su muerte por unos familiares.

"La primera noticia nos la dan mis suegros, que están en el camping", recuerda el padre del joven, que estaba en dicho camping con sus amigos. "Dicen que fue la Guardia Civil a decirles que su nieto ha muerto".

Acto seguido, se fueron desde Valencia, donde viven, al tanatorio de Castellón, donde estaba su hijo ya muerto. "Estando allí es cuando viene un jefe de la Guardia Civil de paisano y me dice a mí, personalmente, que Guillém había muerto en una reyerta por temas de amoríos", asegura su padre.

"Mi padre, claro, se queda en shock", añade la hermana de Guillem. Recuerda que su padre respondió: "Mira perdona, me estás diciendo esto porque no tienes ni idea de quién es mi hijo".

La autopsia confirma que Guillem murió por una puñalada en el pecho. La sangre se acumuló alrededor del corazón e impidió que siguiera bombeando. El informe también recoge lesiones en los antebrazos, compatibles con heridas de defensa.

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