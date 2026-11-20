Los detalles "Oyeron la ambulancia que se llevaba a Guillem", explica Rafa Xambó, el autor de 'L'assassinat de Guillem'. "En plan jocoso, comentaron divertidos: 'Mira, ahí va el que ha pinchado el Ventosa', que era el nombre, el apodo que le daban a Pedro Cuevas".

Tras apuñalar en el pecho a Guillem Agulló tras una pelea por una insignia antifascista, el condenado Pedro Cuevas y sus acompañantes abandonan el lugar de los hechos. Guillem acabaría muriendo.

Pero lo más llamativo y clave fue lo que hicieron justo antes de marcharse. Según recuerda un amigo de Guillem, "levantaron el brazo, levantaron el brazo con el saludo nazi". "Que gritar, gritaron, estoy seguro, o sea, sé que gritaron. No te voy a mentir en eso, no sé exactamente qué dijeron", reconoce.

Además, hubo un testigo presencial que aseguró que Pedro Cuevas había gritado: "¡Yo soy nazi!". "Yo creo que algo de nazi sí que dijeron", recuerda con Equipo de Investigación 33 años después. "Han pasado años, pero si en la declaración lo dije, que estaba la memoria fresca y era joven, es que fue así".

Además, hay que sumar el relato de Rafa Xambó, el autor de 'L'assassinat de Guillem'. "Lo curioso es que se fueron a su zona de acampada y estuvieron allí tranquilamente toda la noche, oyeron la ambulancia que se llevaba a Guillem", explica. "En plan jocoso, comentaron divertidos: 'Mira, ahí va el que ha pinchado el Ventosa', que era el nombre, el apodo que le daban a Pedro Cuevas".

Según uno de sus acompañantes, Pedro Cuevas reconoció aquella noche haber apuñalado a Guillem. "Le ha pegado una mojá en el pecho al tal Guillem. Estaba loco. No hacía falta".

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