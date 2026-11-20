Este viernes a las 22:30 horas, Equipo de Investigación reconstruye las circunstancias del crimen y analiza las claves de una sentencia que sigue generando controversia más de tres décadas después.

Equipo de Investigación reconstruye este viernes, a las 22:30 horas en laSexta, el asesinato de Guillem Agulló tras su reciente reconocimiento como víctima del terrorismo. El programa analiza las circunstancias del crimen y las claves de una sentencia que sigue generando controversia más de tres décadas después.

Cinco jóvenes fueron procesados por asesinato. Cuatro resultaron absueltos y el único condenado cumplió cuatro años de prisión. 33 años después del asesinato de Guillem Agulló, el Gobierno acaba de reconocerlo como víctima del terrorismo. Coincidiendo con el 20N, Equipo de Investigación reconstruye la historia de este joven antifascista de 18 años, que murió de una puñalada en abril de 1993 en Montanejos, Castellón.

Guillem estaba pasando las vacaciones de Pascua con sus amigos cuando se produjo el enfrentamiento que acabó con su vida. La jueza instructora procesó a cinco jóvenes por asesinato, pero el tribunal absolvió a cuatro y condenó únicamente a Pedro Cuevas por homicidio. Pero, ¿qué ocurrió realmente aquella noche?, ¿qué papel tuvo en la sentencia un supuesto puño americano que nunca llegó a aparecer?

El programa reconstruye los hechos a través de testimonios de personas que estuvieron allí, documentación judicial y entrevistas con abogados que participaron en el procedimiento. También examina las diferencias entre la reconstrucción inicial de los hechos y las conclusiones de la sentencia.

La investigación aborda la trayectoria posterior de Pedro Cuevas. En 2005 fue investigado en la operación Panzer, relacionada con el grupo neonazi Frente Antisistema. Equipo de Investigación examina las conversaciones telefónicas intervenidas, los registros policiales y el desenlace de un procedimiento judicial que terminó con la absolución de los acusados.

El reportaje recoge también su participación en una candidatura de Alianza Nacional en las elecciones municipales de 2007 y los testimonios de la familia Agulló sobre las amenazas y los actos de hostigamiento que asegura haber sufrido durante décadas. La familia ha reclamado durante más de 30 años que Guillem fuera reconocido como víctima del terrorismo. Una reivindicación que acaba de obtener respuesta con la decisión del Gobierno de concederle la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo.

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