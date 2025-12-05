"Decían que Pedro Sánchez les había pedido 500 euros": el testimonio de un amigo de las víctimas de Morata

Las hermanas asesinadas en la localidad madrileña de Morata de Tajuña pedían dinero a todos su conocidos para sus supuestos novios sin ser conscientes de que estaban siendo víctimas de una estafa del amor. Enrique Velilla cuenta a Equipo de Investigación cómo le pidieron un préstamo, algo a lo que se negó.

Fue uno de los crímenes más sonados de 2024. El triple asesinato de Morata de Tajuña conmocionó a la pequeña localidad madrileña y a todo el país. Unas ancianas engañadas por dos estafadores del amor y un préstamo de miles de euros llevaron a Dilawar Hussain a acabar con la vida de las hermanas y también de su hermano en 2024.

Equipo de Investigación analizaba entonces el caso y hablaba con algunos de los más allegados a las hermanas. Las dos hermanas estaban "cegadas por el amor" y sus estafadores, que se hacían pasar por sus parejas, les pedían dinero constantemente hasta el punto de llegar a arruinarlas. Por ello, intentaron convencer a un amigo, Enrique Velilla, para que les prestara dinero.

"Enrique, ¿me puedes dejar mil euros? Te los devolvemos cuando cobremos las pensiones", reza uno de los mensajes que él mismo mostraba a las cámaras de Equipo de Investigación. Poco a poco, le fueron pidiendo más y más. "Ahora el sinvergüenza de nuestro presidente nos pide 500 euros más", aseguraban ellas por WhatsApps.

"Ellas dicen que les había escrito el presidente Sánchez para decirles que en Barajas estaba el dinero y no las iba a dejar pasar y claro, yo les digo que no", relataba entonces Velilla. "Ellas iban por el pueblo llamando a las puertas". Desesperadas, Ángeles y Amelia recorrieron las calles de Morata de Tajuña buscando cualquier oportunidad para conseguir más dinero.

Dilawar Hussain fue declarado culpable del triple asesinato el pasado mes de octubre por matar "con extrema violencia" a los tres hermanos en su casa de la localidad madrileña.

