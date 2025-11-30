Así operaba el grupo que llegó a estafar hasta medio millón de euros a través de devoluciones de Amazon

Equipo de Investigación hablaba en 2022 con agentes presentes en dos registros del operativo, donde se encontraron miles de euros tras dos años de investigación.

El mundo de las devoluciones se ha convertido en los últimos años en todo un negocio, pero también en un coladero de actos delictivos y estafas. En 2022, Equipo de Investigación analizaba este sector y desgranaba algunas de los delitos más sofisticados en torno a las devoluciones.

En concreto, el programa es testigo de lo que encuentra la Policía Nacional tras acudir a dos registros en el marco de un operativo en el que fueron detenidas hasta 25 personas. La red estaba liderada por varios jóvenes que idearon un sistema fraudulento utilizando la política de devoluciones de Amazon.

Llegaron a hacerse hasta con medio millón de euros tras crear múltiples cuentas en Amazon para comprar productos de alto valor, principalmente teléfonos móviles. Luego, solicitaban el reembolso alegando que el paquete no había sido entregado o que contenía artículos incorrectos (a veces, cajas llenas de canicas), pero se quedaban con el producto original.

Tras dos años de investigación, la Policía comenzó estos registros donde analizan los ordenadores personales en busca de información sobre las compras y devoluciones. Además, la unidad canina registraba sus dormitorios buscando dinero en efectivo.

"Encuentran en uno de los domicilios 10.000 euros y en otro 100.000", explica una agente de Policía. Un dinero que estaba escondido debajo de la cama de uno de los padres. "Esta gente tiene entre 24 y 25 años, los registros se hacen en domicilios familiares", indica. En total, en dos años habrían estafado medio millón de euros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

