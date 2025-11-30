Compran ropa por valor de cientos de euros y luego la devuelven: "Esto es bastante común"

Dos estilistas cuentan a Equipo de Investigación cómo adquieren prendas que son usadas y luego devueltas. "Gracias a Dios, nunca he tenido que pasar la vergüenza de que me rechacen ropa", dice una de ellas.

El mundillo alrededor de las devoluciones de todo tipo de productos se ha convertido en todo un negocio que mueve millones de euros al año. Desde los empresarios que se dedican a la venta de productos devueltos a gigantes del e-commerce como Amazon, hasta personas que han llegado a ser condenadas por estafas a la hora de devolver ropa.

Equipo de Investigación analizaba en 2022 este negocio que ya es un coladero de dinero y que está poniendo en jaque al sistema y hablaba con algunos de los actores implicados. Entre ellos, dos estilistas que compran la ropa para sus clientes y, después de usada, la devuelven.

Así, la joven contaba que el día anterior tuvieron "una editorial" y van a devolver la ropa que usaron. Así, muestra un vestido que se puso una persona "en un videoclip" y explicaba cómo quita y vuelve a poner las etiquetas en las prendas para que no se note que ha sido usada.

"Gracias a Dios, nunca he tenido que pasar la vergüenza de que me rechacen ropa", expresa la joven, al tiempo que confesaba que los artículos que iban a devolver están valorados en 830 euros.

"Yo con todas las personas que trato les digo que por favor tengan cuidado con las prendas porque hay mucho dinero invertido", decía entonces y defendía que "es bastante común devolver prendas usadas, más de lo que la gente se piensa".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

