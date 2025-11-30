Así funciona la compra de pallets de devoluciones: "He llegado a adquirir camiones al 7% de su valor"

Una empresaria, la mayor compradora de devoluciones de España, explica con detalle cómo funcionan las subastas en las que se adquieren este tipo de mercancías.

El mundo de las devoluciones se ha convertido en un negocio que mueve millones de euros al año, sobre todo en etapas concretas, como Navidad o Black Friday. Equipo de Investigación analizaba en 2022 cómo funciona este nicho de mercada que está poniendo al límite al sistema y que se ha convertido en un auténtico coladero de dinero.

Dentro del sector, una empresario detallaba entonces cómo funciona la adquisición de pallets de devoluciones para su posterior venta. En ese momento y solo en España se podía pujar por hasta 11 camiones al mismo tiempo. Eso sí, solo empresas y autónomos.

Esta mujer, la mayor compradora de devoluciones del país, aseguraba que el negocio ya era tan rentable como en años anteriores. "Las subasta empiezan por 100 euros", explicaba al programa. "Yo he llegado a comprar camiones al 7% de su valor. Un camión que valía 100.000 lo compraba a 7.000 y lo he podido vender por 10.000", recordaba.

Sin embargo, la experta reconocía que la gente ya estaba pujando más alto del precio a lo que ella podía vender.

