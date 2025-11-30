"Te quitan el dinero": la denuncia de un empresario que vendía devoluciones de Amazon

Luis comercializaba los aparatos electrónicos que los compradores devolvían al gigante del e-commerce. "En el 99% de los casos le da la razón siempre al cliente", explica.

La venta de devoluciones de grandes plataformas online se ha convertido en todo un negocio en los últimos años. El sector, que mueve millones de euros en España, está poniendo en jaque al sistema, también a algunos empresarios, que denuncian estar perdiendo dinero. En un especial de Equipo de Investigación de 2022, el programa analizaba este cómo las devoluciones ya son en un auténtico coladero de dinero y hablaba con colaboradores y transportistas.

Luis, un empresario que trabajaba con Amazon, enseñaba entonces el almacén donde guardaba todas las devoluciones de Amazon. "Esto es una cafetera que está completamente destrozada. Se cae a trozos", denunciaba al mismo tiempo que confirmaba que todos esos objetos es dinero perdido.

"Son productos que los han usado y por lo que sea los han devuelto", añadía. El empresario explicaba que Amazon devuelve los productos directamente a las empresas. "Nosotros somos los que revisamos la devolución y los que tenemos que recamar a Amazon", aseveraba. Después, Amazon decide si la devolución es correcta.

"En el 99% de los casos le da la razón siempre al cliente. Entonces a ti te quitan el dinero y te cuesta el gasto de envió y recogida. Aparte está esto inservible", aseguraba. Para Luis el que sale perdieron es el vendedor.

