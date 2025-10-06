Ahora

'Especial El Objetivo: Gaza'

"Por ahí no": Ana Pastor frena al portavoz del Ejército israelí tras decir que "cualquier crítica a Israel es antisemitismo"

En una entrevista que se podrá ver este lunes en 'Especial El Objetivo: Gaza', la periodista Ana Pastor habla con el portavoz del Ejército de Israel, Roni Kaplan.

Ana Pastor con Roni Kaplan, portavoz del Ejército de Israel

"Por ahí no". Así de tajante se ha mostrado la periodista Ana Pastor ante las acusaciones del portavoz del Ejército israelí, Roni Kaplan, quien ha dicho que "cualquier crítica a Israel es antisemitismo".

Dos años después de los atentados de Hamás y de la brutal respuesta de Israel, laSexta ha hablado con el Ejército de Israel. Las manifestaciones que han dado la vuelta al mundo contra las decisiones que está tomando el Gobierno de Netanyahu, ponen muy nerviosos a algunos.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, el portavoz critica que "todas esas manifestaciones que hay en Europa deberían hacerse para Hamás, si fuesen realmente genuinas y no fuesen antisemitas".

"Usted sabe que no es una cuestión de ser antisemita", le responde Pastor. Pero Kaplan continúa con su discurso y apunta a que los manifestantes son antisemitas. Ante esto, la periodista insiste en que "por ahí no" y le pregunta: "¿Hay antisemitismo en la gente judía que está protestando dentro de Israel por la masacre? ¿Son antisemitas los judíos que también vienen de esa historia que me estás contando? ¿Son antisemitas por protestar ante lo que está haciendo el Gobierno israelí?"

El portavoz del Ejército israelí, en cambio, tan solo se limita a responder que "hay una crítica legítima y hay una crítica que no es legitima". "Eso es lo que es para mí", ha añadido.

