Ana Pastor, desde Cisjordania: "Dicen que el agua es un arma de guerra"

La periodista ha asegurado en Al Rojo Vivo que durante el camino han podido comprobar lo "visibles" que están "las huellas de la ocupación" y que la llegada ha sido "fácil", pero que "hay mucha cola para intentar salir".

La masacre en territorio palestino sigue activa y sin descanso. Ana Pastor se ha desplazado hasta Hebrón, Cisjordaniay ha narrado en Al Rojo Vivo cómo ha sido la llegada a la localidad.

"La entrada desde Jerusalén hasta Hebrón ha sido fácil porque el check point de entrada estaba abierto, pero hay mucha cola para salir. No todo el mundo ni todos los palestinos pueden cruzar", ha indicado.

Por su parte, Pastor asegura que durante el camino han podido comprobar lo "visibles" que están "las huellas de la ocupación".

"Aquí no hablan de genocidio, sino que la ocupación ha hecho que la presión sea 'más sutil. Una de las cosas que dicen en Cisjordania es que el agua es un arma de guerra, cómo cortar el agua a los palestinos que viven aquí", añade.

En muchos de los bidones, asegura la periodista, hay agujeros de bala: "Le metes un disparo, el agua se cae y esa familia se queda sin agua".