Dotan Vaisman, activista en Israel: "El único futuro aquí es una lucha compartida de judíos y palestinos"

¿Por qué es importante? El activista de Standing Together se muestra optimista y afirma que cada vez más jóvenes israelíes se movilizan por el fin de la guerra en Gaza.

Cada vez más jóvenes israelíes se movilizan contra la guerra en Gaza. Eso asegura el activista Dotan Vaisman, de la asociación Standing Together que lucha para concienciar sobre lo que está pasando y presionar para que acabe la guerra.

Además de las manifestaciones en Israel, Standing Together ha llevado a cabo otras acciones como "parar a los extremistas que intentaban parar los camiones de ayuda humanitaria a Gaza". "La gente quiere parar la guerra, hay cada vez más voces que comparten nuestro mensaje", asegura en El Objetivo.

Otro ejemplo de su labor es que en las protestas participan junto con palestinos, pero los israelíes se sitúan los primeros para hacer de 'escudos' ante las represalias de las fuerzas de seguridad u otros ciudadanos. "El único futuro aquí es una lucha compartida de judíos y palestinos. Sólo juntos podemos parar esta guerra, llegar a un punto de paz y acabar con la ocupación", subraya.

Asegura que en los medios israelíes también se está produciendo un cambio y "poco a poco están empezando a mostrar a la gente lo que está pasando en Gaza".

"Sé que es difícil entenderlo, pero la gente no ha visto imágenes de Gaza, no ha visto los 20.000 niños que han muerto, la hambruna… Cuando se lo enseñamos se quedan en shock", comenta.

