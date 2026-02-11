Wyoming, sobre el ofrecimiento de la pareja de Epstein de exonerar a Trump a cambio del indulto: "Vamos, lo que hace Aldama"

Sandra Sabatés repasa en El Intermedio las últimas novedades del caso Epstein y analiza la reciente declaración de Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Jeffrey Epstein, condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual, en la que se muestra dispuesta a exculpar a Donald Trump a cambio de un indulto.

El caso Epstein vuelve a sacudir la actualidad política internacional tras las nuevas declaraciones sobre Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora del financiero condenado por tráfico sexual. Así lo explica Sandra Sabatés en El Intermedio, donde informa de que Maxwell, condenada a 20 años de prisión, ha planteado la posibilidad de exculpar a Trump y a Clinton a cambio de un indulto.

El Gran Wyoming, tirando de humor, no puede evitar acordarse de alguien de aquí, de España: "Vamos, lo que hace Aldama". "Yo no te culpo; tú me indultas: el pederasta que conocía todos los secretos, se suicida de manera sospechosa en la cárcel; los millones de documentos que se han publicado hasta ahora están censurados... Pues ya está todo aclarado", dice de manera irónica. "Con esto, Trump va a dejar su expediente policial más limpio que su esófago después de hincharse a chupitos de lejía durante el COVID", comenta recordando las recomendaciones del presidente en tiempos de pandemia.

En EEUU, señala Sabatés, existe una fuerte presión social y política para que se conozca toda la verdad sobre los archivos del caso Epstein. Congresistas republicanos y demócratas están accediendo a documentación sin censurar y coinciden en reclamar la publicación íntegra de los nombres implicados. Esta exigencia también llega desde las víctimas, que durante el descanso de la Super Bowl emitieron un anuncio en el que amenazaban con revelar identidades si no se hacían públicas.

Wyoming vuelve a tirar de ironía ante la gravedad de la situación: "Menuda Super Bowl le dieron a Donald Trump. El evento estadounidense del año y sale un portorriqueño cantando en español y las víctimas de Epstein amenazando con dar nombres". Al año que viene, le recomienda que se aficione al Tour de Francia.

El eco del caso no se limita a Estados Unidos. Sabatés informa de que en Europa, especialmente en Reino Unido, la controversia ha afectado a figuras públicas, políticos y aristócratas. Dentro del gobierno británico ya se han producido dimisiones relacionadas con el desgaste reputacional del escándalo. La monarquía también vuelve a estar bajo el foco, con especial atención a la relación del príncipe Andrés con Epstein. En este contexto, el rey Carlos III ha manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones policiales.

"Carlos III tiene una situación muy difícil. Las relaciones entre hermanos son siempre complicadas. Mira Azúcar Moreno, los hermanos Gallagher, los hermanos Matamoros. Bueno, estoy siendo injusto. Ya le gustaría a Carlos III tener un hermano como el angelito de Coto Matamoros. Y Epstein seguramente también lo habría preferido en sus fiestas", bromea el presentador.

