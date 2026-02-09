La Super Bowl, otro mitin de campaña del candidato Bad Bunny que planta cara a la política migratoria 'trumpista' o la violencia machista

¿Por qué es importante? No es la primera vez que toma partido. Al recibir el Grammy se le escuchó decir "fuera el ICE" y llegó a falsear la voz del presidente de EEUU para que pidiera perdón a los migrantes en su videoclip de 'NUEVAYol' y dijera que sin ellos "América no era nada".

Lo que hizo Benito Antonio Martínez Ocasio en la Super Bowl también es política en un momento crucial para la historia de toda América. Este lunes bromeaban en Al Rojo Vivo con la idea de que Bad Bunny se presentase como candidato demócrata a las elecciones de Estados Unidos (EEUU), pero lo cierto es que ya se ha enfrentado a gobernadores, a la violencia machista y ha estado con víctimas del huracán María. Candidato Bunny, ¿le votarías?

No es la primera vez que Bad Bunny toma partido. Al recibir el Grammy se le escuchó decir "fuera el ICE" y se ha enfrentado a la política migratoria de Donald Trump hasta el punto de que llegó a falsear la voz del presidente de EEUU para que pidiera perdón a los migrantes en su videoclip de 'NUEVAYol' y dijera que sin ellos "América no era nada".

En 2020 ya le dedicó a Trump una letra en la que hablaba de las "cosas importantes", de los derechos de los migrantes, del racismo institucional de EEUU y del asesinato de George Floyd. "Y está cabrón. Que no te dejen respirar. Y que una placa sea licencia pa' matar. Pero ser blanco es lo que te haga letal. Y que ser negro sea lo que te haga un blanco", dice la letra.

Además, ha puesto a todo el mundo a bailar con este mensaje: las mujeres "perreamos solas". También ha cantado contra los asesinatos machistas y contra las agresiones tránsfobas. En el programa de Jimmy Fallon apareció con falda y denunciando que mataron "a Alexa, no a un hombre con falda". Ella era una mujer trans puertorriqueña asesinada por usar el baño de mujeres.

Con 'El apagón' puso el foco en la situación de la isla tras el paso del huracán María. Canción y documental para denunciar la desigualdad, la situación de la educación pública, las privatizaciones, la crisis energética y, sobre todo, la mala gestión política. Entonces se puso al frente de las manifestaciones pidiendo, junto a Residente, la dimisión del gobernador de Puerto Rico.

Los de Trump dijeron que "Puerto Rico era una isla de basura" y Bad Bunny respondió con un vídeo en defensa de su isla. Y en plena campaña electoral se dedicó a compartir entre sus más 52 millones de seguidores en Instagram mensajes de apoyo a Kamala Harris y animó también a votar. No se presentará, pero política ya hace.

