Dani Mateo, sobre el 'dardo' de Ione Belarra a Vito Quiles: "Ha conseguido que a un agitador de ultraderecha se le salten las lágrimas"

Dani Mateo analiza el enfrentamiento de Ione Belarra con Vito Quiles: "Ya lo veis, Podemos no aprece que vaya a asaltar los cielos, pero, al menos, ha conseguido que a un agitador de ultraderecha se le saltaran las lágrimas".

Dani Mateo analiza el encontronazo en la sala de prensa del Congreso de los Diputados de Ione Belarra con el agitador ultra Vito Quiles, quien estuvo en el final de campaña de las elecciones en Aragón como 'fichaje' del PP, dentro de un evento llamado 'K-Ñas'.

La secretaria general de Podemos ha preguntando al agitador si ya le han dado "el carnet (de afiliado) del PP" y le ha insistido en que diga "cuánto dinero ha cobrado" por acudir a Zaragoza, una cantidad que, según Belarra, "debe ser una buena pasta": "¿Cuánto te paga el PP para ir a su cierre de campaña? Tú estás haciendo el trabajo sucio de PP y Vox. Creo que la gente tiene derecho a saber cuánto cobras y para quién trabajas, esas son las preguntas que tienes que responder".

Dani Mateo destaca que "Belarra no necesita coaliciones ni movimientos para frenar al fascismo sino que se basta ella solita". "Lo que pasa es que ha empezado por el nivel fácil, frenar a Vito Quiles, el cinturón blanco del antifascismo", afirma Dani Mateo en el plató de El Intermedio, que analiza las críticas de Belarra a Quiles: "Ya lo veis, Podemos no parece que vaya a asaltar los cielos, pero, al menos, ha conseguido que a un agitador de ultraderecha se le saltaran las lágrimas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.