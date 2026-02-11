Wyoming avisa a Mañueco: "Vox va a ser como el hornazo, se le va a repetir otros cuatro años"

El Gran Wyoming analiza las palabras de Mañueco criticando las políticas de Vox en Castilla y León: "Vamos, que ya sabía que su Gobierno iba como el culo, pero no se atrevió a echar a Vox y esperó a que se fueran".

Tras las elecciones en Extremadura y Aragón, la necesidad del PP con Vox está complicando por momentos la precampaña de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. El candidato popular a la reelección tiene el difícil papel de diferenciarse de Vox mientras el discurso del PP nacional es el de "no a los muros" y el de mano tendida con los de Abascal para formar gobiernos.

Mañueco se ha mostrado muy reticente a negociar con Vox: "En Castilla y León tuvieron responsabilidades reales, pero sus políticas fueron un fracaso y cuando vinieron mal dadas salieron corriendo". Tras escuchar al candidato del PP a las elecciones de Castilla y León, El Gran Wyoming se muestra muy sorprendido: "¿He oído bien?, ¿ha dicho que las políticas de Vox puestas en marcha dentro de su Gobierno fueron un fracaso?".

"Vamos, que podríamos traducir sus palabras como que ya sabía que su Gobierno iba como el culo, pero que no se atrevió a echar a Vox y se esperó hasta que se fueron por sí solos", afirma el presentador de El Intermedio, que destaca que no sabe si "es el mejor argumento para defender su gestión en precampaña".

"Haría caso a Esther Muñoz e iría haciendo las paces con sus hermanos", aconseja El Gran Wyoming, que destaca que "el Gobierno PP-Vox es como el hornazo que tanto gusta en esa tierra, tiene pinta de que se les va a repetir a los castellanoleoneses otros cuatro años".

