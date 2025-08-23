Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, asegura que "no existe ninguna lista" de clientes: "Nunca lo vi y nunca lo imaginé"

Los detalles La cómplice del delincuente sexual se entrevistó con el fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche, durante un interrogatorio en la prisión de Florida y aseguró que no tiene conocimiento de ningún nombre.

Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, ha negado la existencia de una lista de clientes extorsionados por el delincuente sexual. Durante una entrevista con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Maxwell, condenada a 20 años por tráfico de menores, afirmó no tener conocimiento de chantajes. En un interrogatorio con el fiscal general adjunto Todd Blanche, en una prisión de Florida, Maxwell negó haber visto a personas influyentes, como Bill Clinton o Donald Trump, involucradas en actos inapropiados con Epstein. Aunque el Wall Street Journal informó sobre una lista de clientes, el Departamento de Justicia asegura que no existe tal documento. Maxwell sostuvo que su relación con Trump era meramente social y negó haber presenciado abusos cometidos por Epstein, asegurando que fue acusada injustamente.

"No existe ninguna lista. No tengo conocimiento de ningún chantaje. Nunca lo escuché. Nunca lo vi y nunca lo imaginé", aseguró Maxwell, que fue condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores y otros delitos en 2021.

La cómplice de Epstein se entrevistó con el fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche, durante un interrogatorio en la prisión de Florida donde esta se encontraba. Por su parte, seguidores del presidente estadounidense Donald Trump pidieron al magnate que cumpliera con su promesa electoral de divulgar una presunta lista de clientes que mantenía el financiero, que se suicidó en su celda en 2019.

Aunque el Departamento de Justicia informó al mandatario de que no existía este listado, el Wall Street Journal aseguró lo contrario, citando fuentes conocedoras del asunto. Asimismo, añadió que había muchos nombres en esos documentos.

Una relación "social"

Por su parte, Maxwell también reveló que nunca vio a personas influyentes relacionarse con Epstein para realizar actos inapropiados, como el expresidente Bill Clinton o el presidente Trump, a quien elogió: "Admiro su extraordinario logro al convertirse en presidente. Me cae bien, siempre me ha caído bien. Así que esa es la esencia de toda mi relación con él".

De su lado, indicó que su expareja y el republicano manteían una relación únicamente "social": "Creo que era como suele ser la gente en situaciones sociales. No creo que fueran amigos cercanos". Sobre la acusación a Epstein de abuso de menores, aseguró que no fue testigo de ello: "Nunca vi eso (...) en absoluto. No digo que el Sr. Epstein no hiciera esas cosas… No me siento cómoda diciéndolo hoy, dado lo que ahora sé que es cierto", añadió, asegurando que ella no participó en esos actos y que ha sido acusada "injustamente".