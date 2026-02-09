'Bad Bunny' manda un nuevo mensaje a Trump: "Que el ICE detenga a los que salen en los papeles de Epstein"

Raúl Pérez lleva hasta el plató de El Intermedio a Bad Bunny, que tras su espectáculo en la Super Bowl dedica en este vídeo sus grandes éxitos a Donald Trump, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

'Bad Bunny' visita el plató de El Intermedio para dar más detalles sobre su comentado show de la Super Bowl, una celebración de lo latino que, como no podía ser de otro modo, no ha gustado a Donald Trump.

Raúl Pérez imita al flamante ganador del Grammy en el vídeo sobre estas líneas, donde manda un mensaje a Trump cantando 'Por la mañana café, por la tarde ron' y le dice que "yo canto en español" y propone que el ICE "detenga a gringos delincuentes, a los que salen en los papeles de Epstein".

'Bad Bunny' también habla de su vestuario en el espectáculo, de marca Zara y asegura que "Amancio Ortega es mi bro" y lo define como "mamatoto". "A buen seguro que nunca se lo habían dicho", reacciona Wyoming.

Después de cantarle a Trump, dedica una estrofa a Pedro Sánchez: "Debí tirar más fotos de cuando ganaba, en las autonomías yo siempre arrasaba, pero...", canta hasta hacerse incomprensible.

También versiona otro de sus hits para Feijóo: "Santi me preguntó si quiero ser su novia. Le he dicho que sí porque no tengo otra. Las voy a llevara a todas a Brifin, a Brifin....".

El artista no se queda ahí y también dedica un tema a Santiago Abascal al son de "fuera okupas baby, más fotos baby, los papeles baby, más fotos baby, más Franco baby, feminazis baby, más fotos baby".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.