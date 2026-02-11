Guillermo Fesser, de los coches vacíos tras pararlos el ICE: "Se encuentran cartas del as de espadas, la carta de la muerte"

Fesser explica que en Minneapolis han encontrado "coches vacíos donde no se sabe dónde están los integrantes y cartas del as de espadas, que es la carta que los soldados americanos ponían en la boca de los vietnamitas cuando les mataban".

Guillermo Fesser explica cómo se está viviendo la tensión de las detenciones del ICE en Minneapolis, donde el periodista ha visitado los memoriales de Renee Good y de Alex Pretti, asesinados por ICE.

El periodista denuncia que la actuación del ICE "no es un plan de ir a por criminales sino de aterrorizar a la población": "Hemos descubierto que en un condado de Colorado los del ICE se disfrazan de policías de tráfico".

"Ponen las sirenas para que la gente se eche a la cuneta y hemos encontrado coches vacíos donde no se sabe dónde están los integrantes", afirma el periodista, que denuncia que también "se han encontrado cartas del as de espadas, que es la carta de la muerte".

Y es que, según explica Fesser, esta "es la carta que los soldados americanos ponían en la boca de los vietnamitas cuando les mataban en la guerra para decir que era un trofeo suyo de caza". Por eso, "el ICE está dejando la chulería de las cartas del as de espadas".

