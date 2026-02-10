Ahora

COMUNICADO OFICIAL

El caso Epstein sacude a la realeza británica: Carlos III expresa su preocupación por Andrés y ofrece colaboración de la Corona con la justicia

El contexto El nombre del ex príncipe Andrés vuelve a aparecer en los correos de Jeffrey Epstein revelados por la Administración de EEUU. Los documentos apuntan a que en 2010 invitó al financiero y a una mujer rumana a cenar en el Palacio de Buckingham.

Por primera vez, Carlos III ha expresado públicamente su profunda preocupación por los vínculos de su hermano, el ex príncipe Andrés, con Jeffrey Epstein, y ha asegurado que la Corona colaborará con la justicia si se abre una investigación formal contra él.

El palacio de Buckingham confirmó este lunes la posición del monarca después de que la policía de Thames Valley anunciara que está examinando nuevos indicios que apuntan a que Andrés habría compartido información confidencial con Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido, un cargo que ocupó entre 2001 y 2011. Entre los documentos bajo análisis figuran informes sobre visitas oficiales y oportunidades de negocio en varios países asiáticos.

Aunque, por el momento, las fuerzas de seguridad no se han puesto en contacto con la Casa Real, el rey quiso dejar clara su postura. "El rey ha manifestado, con palabras y con acciones sin precedentes, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen surgiendo en relación con la conducta del señor Mountbatten-Windsor", señalaron portavoces del palacio en un comunicado. "Si la policía de Thames Valley se dirige a nosotros, estamos dispuestos a prestar toda la colaboración necesaria", añadieron.

El portavoz subrayó además que "los pensamientos y la solidaridad de Sus Majestades están y estarán con las víctimas de cualquier forma de abuso", y recalcó que, hasta ahora, ningún miembro de la familia real ha sido requerido por las autoridades en relación con las recientes revelaciones.

El mensaje en nombre del monarca se difundió pocas horas después de que los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, expresaran también por primera vez en público su "profunda preocupación" por las nuevas informaciones vinculadas al caso Epstein, reforzando así el distanciamiento institucional respecto al ex príncipe Andrés.

La posición de Carlos III supone un paso más en su estrategia para marcar distancia con su hermano, tras haberle retirado todos sus títulos y honores, incluido el de príncipe, a raíz de la sucesión de informaciones, correos electrónicos y fotografías que lo vinculan con la red de explotación sexual asociada a Epstein.

