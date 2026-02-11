Una joven defiende prohibir las redes sociales a los menores: "Con 13 años veía famosas y decía, 'mamá, quiero tener su cuerpo'"

"El problema es que yo lo digo porque a mí no me ha venido bien tener redes sociales", afirma una joven que defiende prohibir las redes sociales a los menores de 16 años: "Yo hubiera agradecido que me las hubieran quitado".

Después de la propuesta de Pedro Sánchez de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, Thais Villas salió a la calle para hablar con los ciudadanos sobre qué opinan de esta medida. "Lo que hay que estar es preparado", señala un hombre, que defiende que "hay que tener una edad mínima, una madurez mínima mental, intelectual, para poder entender dónde te metes en una red social".

Por otro lado, una joven destaca que no se le puede "prohibir a un nene las redes sociales si yo estoy a tope con ellas". "En Estados Unidos, por ejemplo, un niño de 16 años se puede sacar el carné de conducir", defiende la joven en el vídeo, donde un hombre le contesta tajante: "Y pueden llevar armas, EEUU no es el mejor ejemplo". Además, el hombre recuerda que en otros países, como Australia, ya lo han prohibida y defiende que "es valiente que los gobiernos se metan en este berenjenal".

Por su parte, otra joven opina igual que el hombre y confiesa que a ella no le "ha venido bien tener redes sociales". "Yo hubiera agradecido que me las hubieran quitado", afirma la joven, que cuenta que ella empezó en redes sociales con 14 años ya que su madre no la dejó antes.

"Tenía un perfil privado, me seguían mis amigos y no hacía nada malo", explica, "no veía nada malo". La chica a favor de prohibirlas cuenta que ella, con 12 o 13 años veía a famosas a través de las redes sociales y le decía a su madre 'mamá, quiero tener su cuerpo o su vida'. "Con 19 años lo piensas y dices 'es que es tontería, cada uno que tenga su vida y yo tengo la mía'", concluye.

