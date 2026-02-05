Bolaños anuncia que se querellará contra Aldama por acusarle de intento de soborno

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados

Los detalles El nexo corruptor de la trama Koldo afirma que el ministro le ofreció dinero para que guardara silencio, algo que Bolaños ha negado tajantemente criticando además que el PP esparza el bulo.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado que llevará a los tribunales a Víctor de Aldama por verter mentiras contra él.

El empresario Víctor de Aldama, señalado como "nexo corruptor" de la trama Koldo por la UCO, ha asegurado en una entrevista en Telemadrid que "el señor Bolaños contactó con mi jefe de comunicación para ofrecerme mucho dinero para que yo me callara". Según Aldama, su negativa a aceptar un soborno desencadenó los acontecimientos que hicieron que terminara en prisión. "Montaron el lío" para que terminara en la cárcel, ha insistido.

En redes sociales, el PP se ha hecho rápidamente eco de las acusaciones de Aldama a Bolaños, mencionando al ministro y preguntándole: "¿Vas a presentar una querella o vas a reconocer que es verdad".

Y ha sido así como Bolaños ha desvelado que interpondrá una querella contra Aldama. "Sí, voy a poner una querella. No conozco a este señor ni a su Dircom", ha sentenciado el ministro. "¿Me vais a pedir disculpas por propagar este bulo?", ha retado a los 'populares'.

